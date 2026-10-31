Giá bán lẻ điện giảm 2% xuống 2.159,9 đồng/kWh

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Mekong ASEAN.

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Cùng với quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892 ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Đợt giảm giá điện lần này căn cứ Nghị định số 72 ngày 28/3/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 278 ngày 9/7/2026; Quyết định số 14 ngày 29/5/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và Thông tư số 60 ngày 2/12/2025 về thực hiện giá bán điện.

Cơ sở trực tiếp là Thông báo số 557 ngày 27/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện. Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204,1 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được áp dụng từ tháng 5/2025 theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 7/5/2025 của EVN). Mức giá này đến nay chưa thay đổi và là cơ sở để tính giá bán lẻ cho từng nhóm khách hàng như sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Thu Thảo