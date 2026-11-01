Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% so với mức hiện hành, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (Ảnh minh họa).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân còn 2.159,9037 đồng/kWh, giảm 2% so với mức hiện hành. Đây là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

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Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 về giá bán điện. Quyết định quy định giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Điều chỉnh giá điện theo cơ chế mới

Việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh cũng căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và các quy định liên quan.

Đợt giảm giá lần này được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

EVN rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm giá điện

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

EVN cho biết việc giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.