Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1/11/2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Từ ngày 1/11/2026, EVN giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân.

Theo EVN, việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ liên quan. Sau khi rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí, EVN điều chỉnh giá điện nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.