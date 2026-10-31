Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11

Tối ngày 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, giá bán lẻ điện bình quân sẽ giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), từ ngày 1/11/2026.

Cán bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh giám sát, điều khiển lưới điện 110 kV thông qua hệ thống SCADA. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/vnanet.vn

Theo EVN, trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; với tinh thần sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; sau khi khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí; trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành, EVN đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Theo EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện; trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2026.