Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11/2026

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, mức giá áp dụng từ ngày 1/11/2026 là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 2% so với mức hiện hành.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được EVN thực hiện sau khi khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí. Qua đó, Tập đoàn thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ sở thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh còn căn cứ Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Các căn cứ liên quan đến cơ cấu biểu giá và thực hiện giá bán điện gồm Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện; Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Quyết định ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.