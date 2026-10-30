Giá bạc xuống đáy một năm trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá bạc tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới. Áp lực này cũng thể hiện trên thị trường kỳ hạn khi các tổ chức tiếp tục thu hẹp vị thế mua ròng, góp phần kéo giá bạc giảm trong nhiều phiên liên tiếp.

Dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ đang tiếp tục cho thấy tình trạng lạm phát dai dẳng. Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 vừa công bố hôm qua đã tăng 0,5% so với tháng trước - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3.

So với cùng kỳ năm ngoái, PCE tổng thể tăng 3,6%, trong khi lạm phát lõi cũng nhích lên 3,1%. Áp lực lạm phát này còn được cộng hưởng bởi việc giá dầu liên tục leo dốc và duy trì trên mốc 100 USD/thùng trong những phiên gần đây.

Mặc dù Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm qua, tuy nhiên số liệu GDP cũng được công bố hôm qua đang cho thấy nền kinh tế Mỹ chống chịu tốt, đạt mức tăng trưởng 3,4% trong quý 3, vượt kỳ vọng 3,2%. Điều này đã củng cố kỳ vọng thị trường về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trong kỳ họp tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá có tới 75% khả năng Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất vào tháng 12. Triển vọng duy trì môi trường lãi suất cao này đang gây áp lực nặng nề lên giá bạc - vốn là một tài sản không sinh lãi.

Trên thị trường bạc kỳ hạn, làn sóng dữ liệu định vị từ các báo cáo vị thế (COT) cho thấy nhóm quỹ đầu cơ (Managed Money) đã cắt giảm vị thế mua ròng xuống mức thấp nhất kể từ quý 1/2024, chỉ còn ở mức hơn 3.505, giảm khoảng gần 4 lần trong 4 tuần liên tục kể tức mức 13.309.

Sự suy giảm dồn dập vị thế ròng của các quỹ đầu cơ đã khiến bạc bị chiết khấu tới 25% so với đường trung bình động 200 ngày (SMA 200) - mức lệch sâu nhất kể từ đợt bán tháo thanh khoản thời điểm COVID-19 (tháng 3/2020) và xa hơn là đợt sập gãy năm 2013.

Xét về nhu cầu công nghiệp, ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Trung Quốc đang đối mặt với chu kỳ dư thừa công suất. Theo số liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia (NEA), công suất lắp đặt mới trong 9 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt 110,83 GW, giảm 53,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự thu hẹp của hoạt động sản xuất trong nửa đầu năm đã khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giờ làm, thu hẹp công suất và cắt giảm nhân sự. Trước áp lực chi phí do bạc chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành, các nhà máy đang nỗ lực giảm lượng bột bạc (silver paste) trên mỗi tế bào quang điện và thử nghiệm thay thế bằng công nghệ mạ đồng. Dựa trên các yếu tố này, Silver Institute dự báo nhu cầu bạc cho ngành quang điện năm 2026 sẽ giảm khoảng 19%, xuống mức 151 triệu ounce.

Mặc dù nhu cầu từ ngành quang điện dự báo giảm, cán cân cung cầu bạc vật chất năm 2026 khó có thể đạt trạng thái cân bằng. Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục thâm hụt ròng 46,3 triệu ounce, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp nhu cầu tiêu thụ vượt mức sản lượng khai thác, đưa tổng mức thâm hụt lũy kế trong sáu năm lên hơn 775 triệu ounce.

Đồng thời, lượng bạc đạt tiêu chuẩn sẵn sàng giao dịch trên sàn COMEX đã giảm xuống dưới 38 triệu ounce, kéo theo tỉ lệ giữa hợp đồng kỳ hạn và bạc vật chất thực tế lên mức kỷ lục hơn 400:1. Việc nguồn cung vật chất thu hẹp có thể làm gia tăng mức độ nhạy cảm của thị trường đối với những biến động phát sinh từ nhu cầu giao nhận thực tế trong thời gian tới.