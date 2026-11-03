Giá bạc Việt Nam cộng cả thuế phí vẫn rẻ hơn giá bạc thế giới, nhà đầu tư chia 3 tài sản vì đu đỉnh

Bạc trong nước thấp bạc thế giới, người mua ở đỉnh chia 3 tài sản

Theo bảng giá Phú Quý cập nhật lúc 15h23 ngày 3/11, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được niêm yết mua vào 40,88 triệu đồng, bán ra 42,13 triệu đồng/kg. Với bạc miếng loại một lượng, giá mua vào là 1,53 triệu đồng, bán ra 1,58 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, bảng giá của doanh nghiệp này cũng công bố giá bạc thế giới ở mức 49,05 USD/ounce, tương đương khoảng 40,91 triệu đồng/kg theo tỷ giá Vietcombank. Đây là mức giá quy đổi chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và premium của nhà cung cấp.

Nếu tính riêng thuế nhập khẩu 1% và thuế giá trị gia tăng 10% như các khoản chi phí được Phú Quý liệt kê, giá bạc thế giới sau thuế đã vào khoảng 45,45 triệu đồng/kg, chưa tính premium, vận chuyển và bảo hiểm. Như vậy, giá bán bạc thỏi Phú Quý thấp hơn khoảng 3,3 triệu đồng/kg so với mức giá tham chiếu sau hai loại thuế này.

Ảnh chụp màn hình giá bạc Phú Quý.

Đây cũng là giai đoạn hiếm thấy trên thị trường bạc, khi lần đầu tiên, giá bạc trong nước dù chịu cả thuế, phí vẫn về thấp hơn giá bạc thế giới, trong khi những giai đoạn trước đó, đặc biệt thời kỳ giá bạc đạt đỉnh, giá bạc tại Việt Nam từng chênh đến 15-20 triệu đồng/kg so với thế giới.

Giá bạc thế giới giảm sâu, cùng với việc giá bạc trong nước bị siết premium, khiến những người mua bạc ở vùng đỉnh đối diện khoản thua lỗ lớn. Câu chuyện của Thu Hương (Linh Đàm, Hà Nội) là một ví dụ.

Hương bắt đầu mua bạc từ giữa tháng 10/2025, khi giá Phú Quý ở khoảng 1,9 triệu đồng/lượng, tương đương 50 triệu đồng/kg. Khi giá liên tục đi lên, đặc biệt trong những tuần đầu năm 2026, cô càng tin tưởng vào triển vọng của kim loại qúy này.

Ngày 29/1/2026, khi bạc vượt 120 triệu đồng/kg, Hương quyết định rút trước sổ tiết kiệm để mua thêm 1 kg. Thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá bạc sẽ tiến tới 150 triệu đồng, thậm chí 200 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, thị trường đảo chiều dữ dội. Giá bạc thế giới từ vùng đỉnh lịch sử khoảng 121 USD/ounce lao dốc về 85 USD, có thời điểm xuống dưới 80 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá bạc cũng giảm từ khoảng 121 triệu đồng xuống 111 triệu đồng/kg.

Giai đoạn sau, dù có một vài giai đoạn phục hồi nhưng giá bạc trong nước cũng như thế giới càng ngày càng xa đỉnh.

Nếu lấy mức giá 120 triệu đồng/kg tại vùng đỉnh làm mốc tham chiếu, một người mua 1 kg bạc ở thời điểm đó hiện chỉ có thể bán lại với giá khoảng 40,88 triệu đồng, tức là tài sản đã chia 3 lần kể tử đỉnh.

Không chỉ Hương, anh Quốc Việt (Đống Đa, Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh cho biết từng nhiều lần hy vọng giá bạc phục hồi mỗi khi thị trường nhích lên vài USD/ounce, nhưng không quyết định bán vì muốn chờ mức giá tốt hơn.

"Mỗi lần giá nhích lên vài USD lại nghĩ sắp phục hồi nên không bán. Đến giờ thì khoản lỗ quá lớn, tôi còn không dám nhìn bảng giá", anh chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình trong nhóm cộng đồng bạc Phú Quý.

Các tổ chức dự báo giá bạc phân hóa

Triển vọng giá bạc trong năm 2027 đang có sự khác biệt đáng kể giữa các tổ chức phân tích. Một số đơn vị kỳ vọng kim loại này phục hồi nhờ nhu cầu đầu tư, hoạt động công nghiệp và nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, những đánh giá thận trọng cho rằng giá bạc khó tăng mạnh khi nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời suy yếu và người sử dụng công nghiệp tìm cách tiết giảm lượng bạc tiêu thụ.

Theo báo cáo nghiên cứu công bố tháng 8/2026, J.P. Morgan dự báo giá bạc bình quân năm 2027 ở mức 63,9 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với dự báo 85,8 USD/ounce đưa ra hồi tháng 5. Ngân hàng này cũng hạ dự báo bình quân năm 2026 từ 84,3 USD xuống 70,6 USD/ounce. Riêng quý IV/2026, giá bạc được dự báo bình quân 63 USD/ounce.

J.P. Morgan cho rằng tình trạng khan hiếm bạc vật chất từng đẩy giá tăng mạnh đang dần được tháo gỡ. Nhu cầu bạc trong sản xuất tấm pin mặt trời tại Trung Quốc suy yếu, trong khi việc giảm lượng bạc sử dụng trong mỗi sản phẩm và thay thế bằng vật liệu khác cũng tạo sức ép lên tiêu thụ công nghiệp. Lãi suất duy trì ở mức cao là một yếu tố bất lợi khác đối với kim loại quý không sinh lợi suất.

Ở chiều ngược lại, UBS Global Wealth Management vẫn duy trì quan điểm tích cực hơn. Theo báo cáo được Investing.com dẫn lại ngày 24/10, tổ chức này dự báo bạc có thể đạt 70 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng lên 75 USD vào giữa năm 2027 và chạm 80 USD/ounce vào tháng 9/2027.

UBS đánh giá nhu cầu từ hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, hệ thống lưới điện và điện tử ô tô có thể bù đắp một phần sự suy yếu của nhu cầu bạc trong ngành năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, nguồn cung khai thác khó tăng nhanh do phần lớn bạc là sản phẩm phụ của quá trình khai thác các kim loại khác. Tổ chức này dự báo thị trường bạc toàn cầu tiếp tục thiếu hụt năm thứ sáu liên tiếp trong năm 2026.

Trong khi đó, WisdomTree dự báo bạc có thể phục hồi về khoảng 70 USD/ounce vào quý III/2027, chủ yếu nhờ triển vọng tăng giá của vàng, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đơn vị này cũng cảnh báo đà tăng của bạc có thể bị hạn chế bởi nhu cầu công nghiệp yếu, xu hướng tiết giảm và thay thế bạc trong sản xuất pin mặt trời, cũng như tình trạng tồn kho vật chất được cải thiện.

Một khảo sát của Reuters công bố ngày 27/10, thực hiện với 30 nhà phân tích và nhà giao dịch, đưa ra mức dự báo trung vị giá bạc bình quân năm 2027 là 66,75 USD/ounce, thấp hơn mức 70,30 USD/ounce của năm 2026.

Các chuyên gia cho rằng bạc chịu áp lực lớn hơn vàng trước triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao, nhu cầu từ ngành quang điện suy yếu và tâm lý đầu tư thận trọng sau những đợt biến động mạnh.

Như vậy, các dự báo được công bố gần đây đặt giá bạc bình quân hoặc mục tiêu trong năm 2027 trong khoảng 63,9-80 USD/ounce, tùy tổ chức và thời điểm dự báo. Sự phân hóa này cho thấy dù bạc vẫn có những động lực hỗ trợ dài hạn, khả năng tăng trở lại vùng giá kỷ lục đầu năm 2026 không phải kịch bản được tất cả các tổ chức đồng thuận.