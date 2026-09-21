Giá bạc trong nước trái chiều, có loại giảm gần 1 triệu đồng/kg

Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 2,223-2,295 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 59,28-61,2 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi. So với chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 30.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, đầu phiên hôm nay, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng lên mức 2,236-2,305 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 13.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 534.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 347.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua, lên mức 59,627-61,467 triệu đồng/kg (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.

Giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 2,232-2,301 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên hôm nay ở mức 59,519-61,359 triệu đồng/kg (mua - bán), đắt hơn 133.000 đồng/kg ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh đi lên.

Vào lúc 9h38' ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 66,35 USD/ounce, tăng 0,33% so với phiên trước đó.

Giá kim loại quý được hỗ trợ bởi giá dầu hạ nhiệt, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát gia tăng và triển vọng tăng lãi suất hơn nữa.

Giá bạc vừa trải qua một tuần nhiều biến động khi thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ. Sau quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75- 4% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kim loại quý chịu áp lực bán, nhưng nhanh chóng tìm lại đà phục hồi khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhiệt vào cuối tuần.

Tuy vậy, đà phục hồi của giá bạc vẫn đối mặt với những yếu tố cản trở. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, trong khi Fed phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu cần thiết nhằm kiểm soát lạm phát.

Trong thời gian tới, giá bạc được dự báo tiếp tục biến động theo diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed. Đây là những yếu tố quan trọng định hướng tâm lý thị trường đối với kim loại quý này.