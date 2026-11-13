Giá bạc trong nước diễn biến trái chiều, thế giới hồi phục

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng - giảm trái chiều.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm khá mạnh.

Vào lúc 9h29', giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 18.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 1,544-1,592 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này vào đầu phiên hôm nay giảm xuống 41,173-42,453 triệu đồng/kg (mua - bán), hạ 480.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng đi xuống.

Giá bạc trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Ancarat

Vào lúc 8h32', giá bạc miếng của SBJ được điều chỉnh xuống mức 1,584-1,635 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 42,24-43,6 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ giảm 18.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 480.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được điều chỉnh đi lên.

Lúc 9h05', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,552-1,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 41,387-42,667 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 107.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trên thị trường quốc tế có xu hướng hồi phục, lấy lại mốc 50 USD/ounce. Trong phiên trước, có thời điểm giá bạc đã về vùng 49,6 USD/ounce.

Lúc 9h38' ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 50,57 USD/ounce, tăng 1,25% so với phiên trước.

Tuy nhiên, áp lực giảm vẫn hiện hữu. Áp lực giảm đối với bạc chủ yếu là do sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Trong phiên giao dịch 12/11, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,102%, trong khi kỳ hạn 2 năm đạt 4,862%.

Lợi suất tăng khiến những tài sản không sinh lãi như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn, đồng thời tạo áp lực lên dòng vốn đầu tư vào kim loại quý.

Cùng với đó, đà tăng của đồng USD cũng là yếu tố bất lợi đối với giá bạc. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác, từ đó có thể làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.