Giá bạc trong nước biến động trái chiều, thế giới đi lên

Ở thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều được điều chỉnh tăng - giảm trái chiều.

Đầu giờ sáng nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Giá bạc miếng của Phú Quý đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 2,001-2,063 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 12.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 53,359-55,013 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 320.000 đồng/kg ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá bạc trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng được điều chỉnh đi lên.

Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay đưa giá bạc miếng lên mức 1,995-2,057 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 160.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 53,2-54,853 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh đi xuống.

Cụ thể, mở cửa phiên hôm nay, giá bạc miếng tại Sacombank được niêm yết ở mức 2,004-2,07 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 53,44-55,2 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 15.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 400.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch.

Tại thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh đi lên.

Vào lúc 9h42' ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 57,44 USD/ounce, tăng 1% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới đi lên nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng.

Giới phân tích đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 cao hơn khả năng tăng lãi suất. Song kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn được duy trì, trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Các nhà đầu tư đang tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là giá nhập khẩu, giá xuất khẩu và sản lượng công nghiệp, để đánh giá triển vọng lãi suất và diễn biến đồng USD. Những thông tin này có thể tác động đến lợi suất trái phiếu và xu hướng giá kim loại quý trong thời gian tới.