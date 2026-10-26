Giá bạc tiếp tục giảm, bạc thỏi còn dưới 48 triệu đồng/kg

Thị trường bạc trong nước ngày 26/10 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều được điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ sáng nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm mạnh.

Giá bạc miếng của Phú Quý đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 1,796-1,852 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 44.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 45.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 47,893-49,386 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,173 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,2 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay được điều chỉnh đi xuống.

Vào lúc 8h33', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,816-1,872 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 17.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 18.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 48,427-49,92 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 453.000 đồng/kg ở chiều mua và hạ 480.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Tương tự, giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm.

Lúc 8h35', giá bạc miếng tại Sacombank được niêm yết ở mức 1,815-1,875 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 48,4-50 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 24.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 640.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh đi xuống.

Vào lúc 9h ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 53,72 USD/ounce, giảm 0,16% so với phiên trước đó.

Đồng USD phục hồi, áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trở thành những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá bạc.

Giá bạc thế giới giảm mạnh khi những lo ngại về lạm phát tại Mỹ làm suy yếu kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo các dữ liệu kinh tế mới công bố, hoạt động kinh doanh tại Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng trong tháng 10 nhưng áp lực giá tiếp tục hiện hữu ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này làm gia tăng lo ngại lạm phát có khả năng kéo dài, buộc Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao gây bất lợi cho giá bạc, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất cố định như các tài sản sinh lãi. Khi chi phí nắm giữ bạc trở nên kém hấp dẫn, nhu cầu đầu tư có thể suy yếu, gây áp lực lên giá.