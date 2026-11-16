Giá bạc thỏi giảm tới gần 2 triệu đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá bạc đầu phiên hôm nay đều được các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn điều chỉnh giảm, song có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm mạnh.

Lúc 8h32', giá bạc miếng Sacombank được niêm yết ở mức 1,5-1,551 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 40-41,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc miếng của Sacombank đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 63.000 đồng mỗi lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 1,68 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua.

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng "bốc hơi" mạnh.

Giá bạc miếng của Phú Quý lúc 9h45' được niêm yết ở mức 1,451-1,496 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 41.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 42.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 38,693-39,893 triệu đồng/kg (mua - bán), hạ 1,093 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,12 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm khá mạnh.

Vào lúc 9h27', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,507-1,559 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 21.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 40,187-41,573 triệu đồng/kg (mua - bán), hạ 560.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh giảm mạnh.

Vào lúc 9h52' ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 47,26 USD/ounce, giảm 2,76% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới tiếp tục suy giảm trước áp lực từ dòng vốn của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bị rút ra và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.

Trong tuần qua, thị trường bạc quốc tế liên tục đối mặt với áp lực khi đồng USD duy trì đà tăng, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhích lên và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu nới lỏng.

Số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo tiếp tục củng cố quan điểm Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Triển vọng lãi suất cao gây bất lợi cho các kim loại quý không sinh lãi như bạc.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên khiến giá bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hạn chế nhu cầu mua vào.

Thêm vào đó, áp lực còn đến từ diễn biến lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ. Tính đến ngày 12/11, lợi suất thực kỳ hạn 5 năm từ mức 2,35% ngày 6/11 tăng lên 2,64%; lợi suất thực kỳ hạn 10 năm từ mức 2,63% lên 2,86%. Mặt bằng lợi suất thực cao hơn làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của các tài sản sinh lời, khiến bạc gặp thêm bất lợi.

Ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF bạc cũng làm suy yếu lực cầu trên thị trường. Khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng nắm giữ bạc thông qua các quỹ ETF, áp lực bán gia tăng và khả năng phục hồi của giá kim loại này bị hạn chế.