Quỹ iShares Silver Trust (SLV) gom 77 tấn sau đợt xả hàng, giá bạc bốc hơi 66% từ đỉnh tháng 1

Dữ liệu cập nhật trên Muavangbac.vn cho thấy quỹ tín thác bạc iShares Silver Trust (SLV) đã mua bổ sung 42 tấn bạc trong phiên giao dịch ngày 20/11/2026, nâng tổng khối lượng nắm giữ lên khoảng 15.630 tấn. Trước đó một ngày, quỹ này cũng ghi nhận phiên mua ròng 35 tấn bạc vào ngày 19/11. Tính chung qua hai phiên giao dịch liên tiếp, tổng khối lượng bạc mà quỹ lớn này gom vào đạt 77 tấn.

Việc iShares Silver Trust (SLV) đảo chiều mua ròng hai phiên liên tiếp thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ngay trước đó, quỹ này đã bán ra hơn 150 tấn bạc chỉ trong hai phiên ngày 17 và 18/11. Nhịp gom hàng trở lại diễn ra đúng vào giai đoạn thị trường bạc quốc tế chịu áp lực giảm giá mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường thế giới, số liệu từ Kitco cho thấy giá bạc giao ngay đóng cửa phiên ngày 20/11 ở quanh mức 41,12 USD/ounce, giảm 3,83% so với phiên liền trước. Trong quá trình giao dịch, có thời điểm kim loại quý này rơi xuống mức 40,66 USD/ounce, xác lập vùng giá thấp nhất trong vòng 14 tháng qua.

Tính chung cả tuần, giá bạc đã mất hơn 15% giá trị, đánh dấu tuần giao dịch tiêu cực nhất kể từ đầu năm 2026. Nếu so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 1/2026, thị giá kim loại quý này đến nay đã giảm khoảng 66%.

Áp lực bán tháo gom tiền mặt cùng kỳ vọng Fed tăng lãi suất, giới phân tích nhìn nhận tín hiệu quá bán

Lý giải nguyên nhân khiến giá bạc liên tục sụt giảm, Kitco cho biết nhu cầu huy động tiền mặt gia tăng khi thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh đang tạo thêm sức ép bán ra đối với cả vàng và bạc. Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ xuất phát từ những lo ngại về mức định giá nhóm trí tuệ nhân tạo (AI) đã buộc nhiều nhà đầu tư thanh lý các tài sản có tính thanh khoản cao để bù đắp thua lỗ và bảo vệ danh mục.

Đối với riêng thị trường bạc, ngoài áp lực rút vốn trên thị trường tài chính, triển vọng nhu cầu công nghiệp suy yếu khi giới đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng là yếu tố trực tiếp đè nặng lên giá. Cùng với đó, sức ép từ chính sách tiền tệ tiếp tục gia tăng khi thị trường hiện đặt cược xác suất khoảng 96% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tương đương 0,25 điểm %, tại cuộc họp tháng 12.

Dù mặt bằng giá chịu áp lực điều chỉnh sâu, một số tổ chức phân tích quốc tế ghi nhận các tín hiệu kỹ thuật có thể giúp thị trường sớm tìm lại điểm cân bằng. Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy cả vàng và bạc đã rơi sâu vào vùng quá bán. Theo ông, sự suy yếu của đồng USD nếu xuất hiện sẽ tạo điều kiện để hai kim loại quý ổn định trở lại.

Ở góc độ dòng tiền giao dịch phái sinh, nhóm chuyên gia phân tích tại TD Securities cho rằng mức độ biến động mạnh trên thị trường có thể thúc đẩy các nhà giao dịch hàng hóa thực hiện đóng vị thế bán khống. Hoạt động mua lại để tất toán các lệnh bán khống này được đánh giá sẽ giúp giảm bớt áp lực giảm giá trong ngắn hạn đối với thị trường bạc.