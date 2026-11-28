Bạc thỏi Phú Quý sáng 28/11 được niêm yết ở mức hơn 42 triệu đồng/kg chiều bán ra. (Ảnh minh họa)

Kim loại quý đồng loạt phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11 tại New York, giá bạc kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng 3,109 USD, lên 43,167 USD/ounce, tương đương mức tăng 7,76% so với phiên liền trước. Trong phiên, có thời điểm giá kim loại này chạm 44,3 USD/ounce.

Theo dữ liệu của Dow Jones, đây là phiên tăng theo tỷ lệ phần trăm mạnh nhất của bạc kể từ ngày 3/2/2026. Tính chung cả tuần, giá bạc kỳ hạn tăng 5,1%.

Đà phục hồi cũng được ghi nhận ở các hợp đồng giao xa. Giá bạc kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 43,368 USD/ounce, kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 43,702 USD/ounce, trong khi hợp đồng giao tháng 5/2027 vượt mốc 44 USD/ounce.

Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, đặc biệt là sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau những phiên bán tháo trên thị trường kim loại quý.

Theo Kitco, nhu cầu bạc vật chất tại Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ giá. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là những yếu tố gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Khác với vàng, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện điện và pin năng lượng mặt trời. Vì vậy, bên cạnh nhu cầu đầu tư, giá bạc chịu tác động đáng kể từ triển vọng sản xuất công nghiệp.

THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI QUÝ | 27/11/2026

Giá bạc kỳ hạn

43,167 +7,76%

USD/ounce | Hợp đồng tháng 12/2026

Dữ liệu hợp đồng bạc kỳ hạn phiên 27/11/2026. Tỷ lệ thay đổi so với phiên liền trước.

Bạc trong nước duy trì trên 42 triệu đồng/kg tại Phú Quý

Tại thị trường trong nước, theo bảng giá cập nhật lúc 8h37 ngày 28/11 của Phú Quý, bạc miếng 999 được niêm yết ở mức 1,530 triệu đồng/lượng mua vào và 1,577 triệu đồng/lượng bán ra.

Bạc thỏi loại 5 lượng và 10 lượng có cùng mức niêm yết tính trên mỗi lượng. Đối với bạc thỏi 999 loại 1 kg, giá mua vào đạt gần 40,8 triệu đồng/kg, bán ra hơn 42,05 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý 999

Cập nhật 8h37 ngày 28/11/2026

(*) Giá tính trên mỗi lượng. Đơn vị: Đồng. Dữ liệu niêm yết của Phú Quý, đã bao gồm thuế GTGT.

Chênh lệch giữa giá mua và bán bạc tích trữ tại Phú Quý hiện ở mức 47.000 đồng/lượng, tương đương hơn 1,25 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi loại 1 kg.

Cùng thời điểm, giá bạc thế giới được doanh nghiệp này cập nhật ở mức 43,76 USD/ounce, tương đương khoảng 36,63 triệu đồng/kg theo tỷ giá quy đổi, chưa bao gồm thuế và các chi phí nhập khẩu.

So với mức giá thế giới quy đổi, giá bán bạc thỏi Phú Quý cao hơn khoảng 5,43 triệu đồng/kg. Theo công bố của doanh nghiệp, giá bán trong nước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, trong khi chi phí nhập khẩu bạc còn bao gồm thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hiểm và các khoản phụ phí của nhà cung cấp.

Với mức chênh lệch mua - bán hiện tại, người mua bạc thỏi loại 1 kg sẽ chịu khoản chênh lệch hơn 1,25 triệu đồng nếu bán lại ngay tại cùng doanh nghiệp, trong điều kiện bảng giá không thay đổi.