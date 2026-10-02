Giá bạc suy yếu, bạc thỏi về mức 56 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng, giảm trái chiều trong biên độ hẹp.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm 9.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua với giá bạc miếng, về mức 2,133-2,199 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này đầu phiên giao dịch hôm nay cũng giảm xuống mức 56,933-58,693 triệu đồng/kg (mua - bán), rẻ hơn 186.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được điều chỉnh xuống mức 2,112-2,177 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 16.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 17.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Giá bạc trong nước suy yếu. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng giảm 427.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 454.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, về mức 56,32-58,053 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) được điều chỉnh tăng nhẹ.

Đầu giờ sáng nay, giá bạc miếng của SBJ tăng lên mức 2,127-2,199 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi lên ngưỡng 56,72-58,64 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ tăng 3.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc suy yếu. Lúc 9h41' ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 60,46 USD/ounce, giảm 0,67% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu tác động đan xen từ tín hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu.

Diễn biến của giá bạc gần đây cho thấy thị trường vẫn khá nhạy cảm với các thông tin kinh tế Mỹ. Sau khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố thấp hơn dự báo, bạc có thời điểm nhận được lực mua hỗ trợ.

Bạc vừa là kim loại quý vừa có đặc điểm của một loại hàng hóa công nghiệp. Vì thế, giá bạc thường phản ứng với nhiều nhóm yếu tố cùng lúc. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, kim loại quý thường được hỗ trợ do chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi có thể giảm. Trái lại, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo sức ép lên giá bạc.