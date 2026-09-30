Giá bạc nhích tăng, bạc thỏi 1 kg áp sát 59,2 triệu đồng

Tại Phú Quý, bạc miếng 999 loại 1 lượng được niêm yết 2,151 triệu đồng/lượng mua vào và 2,218 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh minh họa

Giá bạc 999 phổ biến trên 2,1 triệu đồng/lượng

Tại Phú Quý, bạc miếng 999 loại 1 lượng được niêm yết 2,151 triệu đồng/lượng mua vào và 2,218 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc thỏi 5 lượng và 10 lượng có mức giá quy đổi tương đương.

Với bạc thỏi 999 loại 1 kg, giá mua vào ở mức khoảng 57,36 triệu đồng/kg, bán ra khoảng 59,15 triệu đồng/kg. Chênh lệch mua - bán vào khoảng 1,79 triệu đồng/kg.

Tại Ancarat, dòng Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng được niêm yết 2,131 triệu đồng mua vào và 2,197 triệu đồng bán ra. Một số dòng bạc 999 cùng quy cách khác cũng được giao dịch quanh vùng giá này.

Tại Ancarat, dòng Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng được niêm yết 2,131 triệu đồng mua vào và 2,197 triệu đồng bán ra. Ảnh minh họa

Bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến loại 1 kg có giá mua vào khoảng 56,83 triệu đồng/kg và bán ra khoảng 58,59 triệu đồng/kg. Với dòng Đông Sơn Tụ Bảo 999 loại 1.000 gram, giá mua vào khoảng 56,96 triệu đồng và bán ra khoảng 58,72 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bạc thỏi Ngân Gia Bảo loại 5 lượng và 10 lượng ở mức 2,147 triệu đồng/lượng mua vào và 2,213 triệu đồng/lượng bán ra.

Bạc thỏi 1 kg của thương hiệu này được mua vào khoảng 57,25 triệu đồng/kg và bán ra khoảng 59,01 triệu đồng/kg.

Một số sản phẩm bạc có yếu tố chế tác hoặc thiết kế riêng được niêm yết cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, dòng Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá mua vào khoảng 2,147 triệu đồng/lượng nhưng giá bán lên tới khoảng 2,526 triệu đồng/lượng.

Giá bạc 999 tại các thương hiệu ngày 30/9/2026

Giá bạc có thể được các doanh nghiệp điều chỉnh nhiều lần trong ngày. Các sản phẩm bạc mỹ nghệ, sưu tầm hoặc phiên bản đặc biệt có thể có mức chênh lệch mua - bán cao hơn bạc tích trữ phổ thông.

Giá bạc thỏi 999 loại 1 kg

Đơn vị: đồng/kg. Bảng dùng để so sánh các dòng bạc tích trữ 999 phổ biến.

Mặt bằng giá bạc ngày 30/9/2026

Bảng tổng hợp chỉ tính các sản phẩm bạc tích trữ phổ thông, không tính các dòng mỹ nghệ hoặc phiên bản có giá trị chế tác riêng.

Bạc thỏi 1 kg bán ra quanh 59 triệu đồng

So sánh các dòng bạc tích trữ phổ thông cho thấy giá mua vào hiện tập trung trong khoảng 2,131 - 2,151 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán phổ biến từ 2,197 - 2,218 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán với bạc loại 1 lượng chủ yếu quanh 66.000 - 67.000 đồng/lượng.

Ở quy cách 1 kg, giá mua vào phổ biến khoảng 56,83 - 57,36 triệu đồng/kg, còn giá bán dao động từ khoảng 58,59 - 59,15 triệu đồng/kg. Chênh lệch mua - bán hiện vào khoảng 1,76 - 1,79 triệu đồng/kg.

So với phiên trước, giá bạc tại một số hệ thống đã được điều chỉnh tăng. Mức tăng của dòng bạc loại 1 lượng phổ biến khoảng 14.000 - 16.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi 1 kg tăng vài trăm nghìn đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc trong phiên 30/9 dao động quanh vùng 61 USD/ounce. Diễn biến của kim loại quý này tiếp tục chịu tác động từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ và nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành công nghiệp.

Giá bạc có thể được doanh nghiệp điều chỉnh nhiều lần trong ngày. Người mua cần lưu ý sự khác biệt giữa bạc tích trữ phổ thông và các sản phẩm bạc mỹ nghệ, sưu tầm hoặc phiên bản đặc biệt, do chi phí chế tác có thể khiến giá bán chênh lệch đáng kể.