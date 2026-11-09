Giá bạc ngày 9/11: Bạc thế giới chịu sức ép khi đồng USD tăng, bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Bạc chịu sức ép khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng

Thị trường bạc thế giới tuần qua chịu áp lực giảm khi loạt yếu tố kinh tế vĩ mô của Mỹ diễn biến bất lợi đối với kim loại quý. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đã thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của bạc trong danh mục đầu tư.

Tâm điểm chú ý là báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn đáng kể mức dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước.

Các số liệu trên cho thấy sức chống chịu của kinh tế Mỹ vẫn tương đối vững, qua đó thu hẹp dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, cùng khả năng Fed cân nhắc tăng lãi suất vào tháng 12, tiếp tục tạo lợi thế cho đồng USD và gây sức ép lên giá bạc. Không mang lại lợi suất cố định, bạc thường trở nên kém hấp dẫn hơn trong môi trường lợi suất trái phiếu tăng. Khi lợi suất tài sản sinh lãi cải thiện, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý cũng gia tăng, khiến dòng tiền đầu tư có xu hướng thận trọng hơn.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, áp lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ và những căng thẳng liên quan đến Iran cũng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Trong tuần tới, diễn biến của lạm phát và thị trường việc làm Mỹ, cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng của thị trường bạc.

Bạc trong nước tăng nhẹ

Giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,59 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,64 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 42,6 - 43,9 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,62 - 1,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 42,7 - 44 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,6 2 - 1,67 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 43,2 - 44,5 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank