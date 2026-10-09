Giá bạc ngày 9/10: Bạc thế giới về dưới 60 USD/ounce, bạc trong nước giữ nhịp đi xuống

Bạc thế giới lùi về dưới 60 USD/ounce

Giá bạc giao ngay tiếp tục đi xuống, lùi về vùng 59,38 - 59,58 USD/ounce khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng. Triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng diễn biến lạm phát tiếp tục chi phối xu hướng kim loại quý.

Kim loại quý này đang chịu sức ép sau khi biên bản cuộc họp Fed củng cố kỳ vọng lãi suất Mỹ có thể tăng trở lại vào cuối năm. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc, qua đó gây áp lực giảm giá.

Dữ liệu việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ chưa phát đi tín hiệu đủ mạnh để buộc Fed thắt chặt chính sách ngay trong tháng 10. Trong tháng 9, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1%. Đáng chú ý, số việc làm của tháng 7 và tháng 8 cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Dù vậy, những số liệu này chưa đủ để đảo chiều kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đợt đấu giá trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm và chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10.

Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 dự kiến công bố trong tuần tới được xem là dữ liệu quan trọng để đánh giá triển vọng lãi suất của Fed.

Diễn biến lạm phát có thể quyết định hướng đi tiếp theo của giá bạc trong ngắn hạn. Nếu CPI tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng Fed duy trì lập trường ít cứng rắn hơn có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến hoặc lợi suất trái phiếu dài hạn tiếp tục tăng, áp lực bán có thể gia tăng, khiến giá bạc gặp khó trong việc lấy lại đà tăng. Trong bối cảnh hiện tại, triển vọng của bạc vẫn phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed, đặc biệt là diễn biến lạm phát trong thời gian tới.

Bạc trong nước giữ nhịp đi xuống

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tiếp tục giữ nguyên đà giảm ở các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm, được niêm yết ở mức 2,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,16 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 56 - 57,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2 - 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 55,6 - 57,4 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi xuống. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,1 - 2,16 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 56 - 57,7 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank