Giá bạc ngày 8/10: Bạc thế giới đảo chiều giảm mạnh, bạc trong nước đi xuống

Giá bạc đảo chiều giảm mạnh, triển vọng lãi suất Fed tiếp tục gây áp lực

Giá bạc giao ngay hôm nay đảo chiều giảm mạnh, xuống vùng 59,8 - 60 USD/ounce, giảm 0,61 USD/ounce so với mức 61,41 - 61,61 USD/ounce của phiên trước.

Giá bạc thế giới đi xuống khi đồng USD tăng trở lại, dù lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhẹ. Diễn biến này cho thấy bạc vẫn nhạy cảm với các tín hiệu từ chính sách tiền tệ Mỹ. Khi lợi suất duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn của những tài sản không sinh lãi như bạc bị ảnh hưởng, qua đó tạo áp lực lên giá.

Tâm điểm thị trường hiện chuyển sang triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng cuối năm. Các số liệu việc làm và lạm phát thấp hơn dự báo đã khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10 giảm đáng kể. Tuy nhiên, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được thị trường tính đến. Điều này khiến áp lực lên giá bạc chưa thể sớm chấm dứt.

Ở chiều hỗ trợ, nếu đồng USD suy yếu hoặc Fed phát đi tín hiệu thận trọng hơn về chính sách tiền tệ, giá bạc có thể có thêm dư địa phục hồi. Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục duy trì dai dẳng, Fed có thể ưu tiên kiểm soát giá cả và duy trì quan điểm cứng rắn hơn. Khi đó, lợi suất trái phiếu và USD có khả năng tăng trở lại, qua đó tạo thêm áp lực bán đối với bạc.

Trong ngắn hạn, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng về các quyết định lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hướng giá kim loại quý này.

Bạc trong nước đi xuống

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm ở các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm, được niêm yết ở mức 2,11 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,17 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 56,3 - 58,1 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2,1 - 2,17 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,1 - 57,8 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi xuống. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,11 - 2,17 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 56,3 - 58 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank