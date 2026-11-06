Giá bạc ngày 6/11: Bạc thế giới và trong nước quay đầu giảm

Giá bạc quay đầu giảm, USD suy yếu vẫn chưa đủ tạo lực đẩy

Giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ xuống vùng 51,80-52 USD/ounce, dù đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm kim loại quý.

Giá bạc giao ngay giảm xuống khoảng 51,80-52 USD/ounce, thấp hơn 0,44 USD/ounce so với vùng 52,24-52,44 USD/ounce của phiên trước. Diễn biến này cho thấy giá bạc chưa thể duy trì đà tăng, dù một số yếu tố trên thị trường tài chính vẫn đang hỗ trợ kim loại quý. Đồng USD đã lùi xuống mức thấp nhất trong một tháng sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba. Kết quả bầu cử khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về định hướng chính sách kinh tế và tài khóa của Washington trong thời gian tới.

Tâm điểm chú ý hiện chuyển sang khả năng chính phủ Mỹ kiểm soát chặt chẽ hơn chi tiêu ngân sách. Nếu tốc độ mở rộng tài khóa chậm lại, áp lực lạm phát có thể giảm bớt, qua đó tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Triển vọng này cũng làm giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo, qua đó gây sức ép lên lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD. Đây là những yếu tố thường tạo lợi thế cho bạc trên thị trường quốc tế. Đồng USD suy yếu giúp kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên cạnh tranh hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu giảm làm thu hẹp chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc.

Dù các điều kiện thị trường hiện vẫn tương đối thuận lợi, khả năng duy trì đà phục hồi của giá bạc chưa thực sự rõ ràng. Diễn biến tiếp theo của kim loại quý sẽ phụ thuộc đáng kể vào các tín hiệu chính sách từ Fed, cũng như số liệu lạm phát và kỳ vọng của thị trường đối với triển vọng kinh tế Mỹ.

Nếu áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo giảm xuống, bạc có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mặt bằng lợi suất và đồng USD. Ngược lại, nếu lạm phát duy trì ở mức cao và khiến thị trường quay lại kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, lợi suất trái phiếu và USD có thể phục hồi, qua đó gây sức ép trở lại lên giá bạc.

Bạc trong nước đi xuống

Giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,61 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 41,6 - 42,9 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,57 - 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 41,8 - 43,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,6 - 1,65 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 42,7 - 44 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank