Giá bạc ngày 6/10: Bạc thế giới trở lại vùng giá 62 USD/ounce, bạc trong nước tăng trở lại

Bạc thế giới trở lại vùng giá 62 USD/ounce

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện niêm yết ở mức 61,32 USD/ounce, tăng 1,03 USD/ounce so với phiên trước.

Sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9, giá bạc bật tăng mạnh, có thời điểm chạm 62,09 USD/ounce. Động lực ban đầu đến từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi số liệu việc làm thấp hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc sau đó chững lại khi lợi suất trái phiếu Mỹ đảo chiều đi lên. Dù vậy, kim loại quý vẫn duy trì mặt bằng giá tương đối cao, cho thấy lực cầu trên thị trường chưa suy yếu đáng kể.

Việc giá bạc trở lại vùng 62 USD/ounce đưa mức giá này trở thành một ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý trong ngắn hạn.Nếu lực mua tiếp tục được duy trì, vùng 62 USD/ounce có thể trở thành phép thử quan trọng đối với xu hướng tăng của giá bạc trong những phiên tới.

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời cùng khả năng đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi có thể khiến thị trường gia tăng biến động.

Giá bạc trong nước tăng trở lại

Giá bạc hôm nay ghi nhận tăng trở lại, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ sau báo cáo việc làm Mỹ.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh tăng nhẹ, được niêm yết ở mức 2,12 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,19 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 56,6 - 58,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,4 - 58,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,12 - 2,18 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 56,5 - 58,3 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank