Giá bạc ngày 5/11: Bạc thế giới tăng mạnh khi USD suy yếu, bạc trong nước đi lên

Bạc thế giới tăng mạnh

Giá bạc thế giới hôm nay tăng mạnh được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Tuy nhiên, triển vọng của kim loại quý vẫn phụ thuộc vào diễn biến lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD suy yếu giúp bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt, làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ bạc - tài sản không tạo ra thu nhập từ lãi. Diễn biến này tạo thêm động lực cho dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.

Giá dầu đi xuống cũng góp phần làm giảm áp lực chi phí năng lượng, qua đó cải thiện kỳ vọng về lạm phát. Khi kỳ vọng lạm phát dịu bớt, lợi suất trái phiếu có xu hướng giảm, tạo môi trường thuận lợi hơn cho bạc.

Đáng chú ý, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với những bất định liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ Mỹ. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang tận dụng mặt bằng giá để gia tăng vị thế, dù triển vọng lãi suất của Fed vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Triển vọng tăng giá của bạc trong thời gian tới vẫn phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ có khả năng phục hồi, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ bạc và hạn chế dư địa tăng giá của kim loại này.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy áp lực giá cả đang giảm dần, kỳ vọng về khả năng Fed điều chỉnh chính sách theo hướng nới lỏng có thể được củng cố. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho bạc cũng như các tài sản không sinh lãi khác.

Bên cạnh các yếu tố tài chính, nhu cầu sử dụng bạc trong nền kinh tế thực cũng là biến số quan trọng đối với triển vọng giá. Bạc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và công nghiệp chế tạo. Sự phục hồi hoặc mở rộng nhu cầu từ các ngành này có thể tạo nền tảng cho giá bạc, thay vì chỉ phụ thuộc vào dòng tiền đầu tư và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Do đó, sức bền của đợt tăng hiện tại sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô - gồm USD, lợi suất trái phiếu, lạm phát và chính sách của Fed - với diễn biến nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp.

Giá bạc đi lên

Giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,66 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 43 - 44,3 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,61 - 1,66 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 43 - 44,4 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,64 - 1,69 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 43,8 - 45,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank