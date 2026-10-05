Giá bạc ngày 5/10: Bạc thế giới vượt 61 USD/ounce, bạc trong nước đi lên

Bạc thế giới vượt 61 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức 61,2865 USD/ounce, tăng 1,51% so với giá đóng cửa phiên trước. Dữ liệu cập nhật từ Kitco cho thấy giá bạc giao ngay đang dao động trên ngưỡng 61 USD/ounce.

Trong ngày 4/10, có thời điểm giá lùi về khoảng 60,27 USD/ounce, trước khi tăng trở lại trên 61 USD/ounce trong các cập nhật sau đó. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang có sự giằng co khi giá tìm kiếm một mặt bằng cân bằng mới. Trong ngắn hạn, mốc 61 USD/ounce đang trở thành vùng giá đáng chú ý. Khả năng duy trì trên vùng này hay tiếp tục xuyên thủng sẽ tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.

Bạc vừa mang đặc tính của một kim loại quý, vừa có nhu cầu sử dụng lớn trong công nghiệp. Do đó, giá bạc không chỉ chịu tác động từ lãi suất và đồng USD mà còn phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu sản xuất. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, việc nắm giữ những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn. Đồng USD mạnh lên cũng khiến bạc trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm cơ sở để giảm lãi suất, bạc có thể hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi các số liệu CPI và PPI tháng 9 của Mỹ, cùng diễn biến giá năng lượng và những phát biểu mới từ các quan chức Fed trước cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10.

Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ, qua đó tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và triển vọng giá bạc trong thời gian tới.

Bạc trong nước đi lên

Giá bạc trong nước hôm nay đảo chiều tăng tại hầu hết các khu vực và thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh tăng nhẹ, được niêm yết ở mức 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,22 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 57,4 - 59,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 2,13 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,8 - 58,6 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 57,3 - 59,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank