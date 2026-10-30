Giá bạc ngày 30/10: Bạc thế giới giằng co mốc 53 USD/ounce, bạc trong nước đi xuống

Bạc thế giới đi xuống

Giá bạc thế giới hôm nay chịu sức ép khi triển vọng lãi suất của Mỹ, giá năng lượng và rủi ro suy yếu kinh tế cùng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá bạc giảm trong phiên cuối ngày 28/10 tại Mỹ, bất chấp đồng USD suy yếu.

Giá bạc giao ngay tiếp đà giảm mạnh, về mức 52,13 - 52,33 USD/ounce, giảm 1,68 USD/ounce so với vùng 53,81 - 54,01 USD/ounce của phiên trước

Diễn biến này khiến kỳ vọng về khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới chưa rõ ràng. Đây là yếu tố gây sức ép lên bạc, ngay cả khi đồng USD suy yếu trong phiên.

So với vàng, bạc có đặc điểm kép khi vừa được xem là tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp. Do đó, triển vọng giá bạc không chỉ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ và dòng vốn đầu tư mà còn chịu tác động từ hoạt động sản xuất và nhu cầu công nghiệp.

Giá năng lượng tăng và căng thẳng tại Trung Đông kéo dài đang tạo thêm rủi ro đối với triển vọng của bạc. Một mặt, giá dầu cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó khiến Fed khó phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ. Mặt khác, chi phí năng lượng tăng có thể làm gia tăng chi phí sản xuất, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ các kim loại công nghiệp, trong đó có bạc.

Về kỹ thuật, vùng 53,5 USD/ounce đang là mốc quan trọng đối với giá bạc. Nếu để mất ngưỡng hỗ trợ này, bạc có thể lùi về vùng 51-52 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 56 - 57 USD/ounce được xem là kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua khu vực này, giá bạc có thể hướng tới mốc 60 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, diễn biến lạm phát, giá dầu và các tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của thị trường bạc.

Bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh giảm tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,72 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 44,5 - 45,9 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,66 - 1,71 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 44,3 - 45,7 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,67 - 1,72 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 44,6 - 46 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank