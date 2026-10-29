Giá bạc ngày 29/10: Bạc thế giới suy yếu, bạc trong nước giảm nhẹ

Bạc thế giới suy yếu

Giá bạc thế giới hôm nay suy yếu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Đồng USD duy trì ở vùng cao, trong khi triển vọng chính sách tiền tệ chưa rõ ràng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Giá bạc giao ngay quay đầu giảm, về mức 53,81 - 54,01 USD/ounce, giảm 0,58 USD/ounce so với vùng 54,49 - 54,69 USD/ounce của phiên trước.

Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,23 điểm, gần mức cao nhất trong hai tuần. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed không nằm ngoài dự báo của thị trường. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tập trung vào thông điệp chính sách và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm kiếm tín hiệu về hướng đi của lãi suất trong thời gian tới. Nếu Fed duy trì quan điểm cứng rắn, kỳ vọng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài có thể tiếp tục gây sức ép lên dòng vốn vào kim loại quý, trong đó có bạc.

Ở chiều ngược lại, giá dầu giảm nhẹ khi các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông được đẩy mạnh, phần nào xoa dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ tạo động lực rõ rệt cho giá bạc. Khác với vàng, bạc vừa là tài sản kim loại quý vừa giữ vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, bên cạnh lãi suất và đồng USD, triển vọng nhu cầu từ các ngành sử dụng bạc cũng là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Khi chi phí năng lượng giảm và áp lực lạm phát dịu bớt, môi trường vĩ mô có thể trở nên thuận lợi hơn cho kim loại quý. Dù vậy, nếu nhu cầu công nghiệp suy yếu, bạc vẫn có thể chịu thêm áp lực ngay cả khi một số yếu tố bên ngoài cải thiện.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD và tín hiệu chính sách từ Fed. Đồng bạc xanh duy trì đà tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của bạc đối với nhà đầu tư quốc tế, trong khi quan điểm mềm mỏng hơn về lãi suất có thể tạo điều kiện để kim loại này tìm lại động lực tăng giá.

Bên cạnh đó, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi triển vọng nhu cầu công nghiệp và diễn biến giá năng lượng để đánh giá khả năng phục hồi của bạc. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ của Mỹ chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về một chu kỳ nới lỏng, khả năng giá bạc sớm hình thành xu hướng tăng bền vững vẫn phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế và thông điệp tiếp theo từ Fed.

Bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,69 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,75 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 45,3 - 46,7 triệu đồng.

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,69 - 1,74 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 45,1 - 46,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,69 - 1,74 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 45,2 - 46,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank