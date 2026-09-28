Giá bạc ngày 28/9: Kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao gây sức ép khiến bạc thế giới giảm hơn 2,6%, bạc trong nước đi xuống

Giá bạc giảm hơn 2,6%, kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao gây sức ép

Giá bạc giao ngay hiện ở mức 62,615 USD/ounce, giảm 2,61% so với giá đóng cửa phiên trước, trong bối cảnh đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Đà tăng của USD cùng mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ cao đang tạo áp lực lên giá bạc. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc cũng trở nên lớn hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Trong khi đó, giá dầu thô đi xuống phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại về lạm phát. Triển vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện cũng góp phần làm giảm áp lực lên mặt bằng giá trong thời gian tới. Diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu và giá năng lượng đang tác động trực tiếp đến kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ Mỹ.

Nhà đầu tư đang điều chỉnh kỳ vọng theo hướng thận trọng hơn đối với khả năng lãi suất Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc được nâng thêm nhằm kiểm soát lạm phát.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất chuẩn trong tháng 10 hiện ở khoảng 67,5%. Mức này cao hơn đáng kể so với 55,4% cách đây một tuần và 11% một tháng trước. Kỳ vọng lãi suất cao hơn khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục trở thành một yếu tố cạnh tranh với các tài sản không sinh lãi. Đối với bạc, điều này có thể duy trì áp lực lên giá trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc được dự báo tiếp tục phụ thuộc lớn vào các biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và những tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Fed.

Giá bạc trong nước đi xuống

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh giảm tại các thương hiệu và khu vực.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm, được niêm yết ở mức 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,22 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 57,4 - 59,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp này đi ngang, niêm yết ở mức 2,13 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,8 - 58,6 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận tại mức 57,2 - 59,1 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank