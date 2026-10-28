Giá bạc ngày 28/10: Bạc thế giới tăng nhẹ, bạc trong nước đi ngang

Bạc thế giới tăng nhẹ

Giá bạc thế giới tăng nhẹ khi giá dầu quay đầu đi lên, làm phức tạp triển vọng lạm phát và thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ. Nếu chi phí năng lượng duy trì ở mức cao, áp lực giá cả có thể kéo dài, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Kịch bản này tạo sức ép lên giá bạc, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất, trong khi các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Giá bạc giao ngay tăng trở lại, lên mức 54,49 - 54,69 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với vùng 53,90 - 54,10 USD/ounce của phiên trước.

Tâm điểm của thị trường hiện là cuộc họp chính sách của Fed vào thứ Tư. Giới đầu tư dự báo cơ quan này sẽ giữ lãi suất trong khoảng 3,75 - 4%/năm. Sau quyết định, thị trường sẽ theo dõi sát tuyên bố của Fed cũng như phần hỏi đáp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm kiếm tín hiệu về thời điểm điều chỉnh lãi suất tiếp theo. Những phát biểu nhấn mạnh rủi ro lạm phát có thể làm suy yếu kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, từ đó gia tăng áp lực lên giá bạc. Ngược lại, nếu Fed phát đi thông điệp mềm mỏng hơn, kim loại quý có thể nhận được thêm động lực phục hồi.

Ngoài quyết định của Fed, diễn biến giá dầu, các số liệu lạm phát của Mỹ và tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với thị trường bạc.

Trong trường hợp lạm phát duy trì dai dẳng, dư địa để Fed nới lỏng chính sách sẽ bị thu hẹp, khiến giá bạc khó lấy lại đà tăng. Ngược lại, các dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng suy yếu hoặc thông điệp mềm mỏng hơn từ Fed có thể hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo tiếp tục biến động mạnh, với diễn biến phụ thuộc vào từng tín hiệu mới về chính sách tiền tệ, lạm phát và kinh tế Mỹ.

Giá bạc trong nước đi ngang

Giá bạc trong nước hôm nay đi ngang tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,71 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,76 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 45,7 - 47,1 triệu đồng.

Ảnh: Ancarat

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,71 - 1,765 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 45,6 - 47 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,71 - 1,77 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 45,7 - 47,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank