Bạc thế giới phục hồi

Giá bạc thế giới đã phục hồi sau cú giảm sâu, song mức tăng còn khá khiêm tốn và chưa đủ để khẳng định thị trường đã thoát khỏi áp lực bán. Từ mức 38,09 USD/ounce, thấp nhất trong hơn một năm, giá bạc bật lên 41,12 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt và thị trường chứng khoán Bắc Mỹ khởi sắc. Dù vậy, triển vọng kim loại quý vẫn phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách tiền tệ từ Mỹ.

GDP Mỹ quý III tăng 4,3%, vượt đáng kể dự báo 3,6%, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8%, cao hơn tháng trước. Tăng trưởng kinh tế mạnh trong khi lạm phát vẫn dai dẳng đang thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể gia tăng sức ép lên giá bạc, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý – một tài sản không tạo ra thu nhập từ lãi.

Trong bối cảnh đó, cuộc họp Fed ngày 8 - 9/12 trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Từ nay đến cuộc họp, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh khi lực mua bắt đáy phải cạnh tranh với những lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ duy trì theo hướng thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Giá bạc trong nước đi lên

Giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,52 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,56 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 40,5 - 41,8 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 1,5 - 1,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 40,1 - 41,4 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) điều chỉnh tăng nhẹ. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,56 - 1,6 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 41,6 - 42,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank