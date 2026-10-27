Giá bạc ngày 27/10: Bạc thế giới chịu áp lực kép, bạc trong nước đi ngang

Bạc thế giới chịu áp lực kép khi Fed có thể duy trì lãi suất cao

Giá bạc thế giới chưa tạo được lực hồi phục đáng kể sau đợt bán tháo trong tuần trước. Triển vọng lãi suất Mỹ tiếp tục là yếu tố chi phối diễn biến kim loại quý này, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ vẫn duy trì đà mở rộng, trong khi áp lực giá cả chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Theo số liệu PMI sơ bộ tháng 10, chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ đạt 57,6 điểm, giảm từ mức 58,4 điểm trong tháng trước. Trong đó, PMI sản xuất tăng lên 56 điểm, còn PMI dịch vụ giảm xuống 57,9 điểm. Dù giảm so với tháng trước, các chỉ số vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Diễn biến này khiến thị trường khó kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm chuyển sang nới lỏng mạnh tay nếu lạm phát chưa được kiểm soát.

Đối với bạc, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tạo ra sức ép trên cả phương diện đầu tư và nhu cầu công nghiệp. Bạc không mang lại lợi suất như các tài sản có thu nhập cố định, do đó trở nên kém hấp dẫn hơn khi chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên trong môi trường lãi suất cao.

Bên cạnh vai trò là kim loại quý, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp. Giá năng lượng tăng có thể làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp cao hơn, qua đó ảnh hưởng đến quyết định sản xuất và triển vọng nhu cầu đối với bạc.

Trong khi áp lực từ lãi suất vẫn hiện hữu, bất ổn địa chính trị cùng đà giảm của các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu đang gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính.

Giá bạc trong nước đi ngang

Giá bạc trong nước hôm nay đi ngang tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,77 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 45,9 - 47,4 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,71 - 1,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 45,7 - 47,2 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,75 - 1,81 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 46,8 - 49,3 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank