Giá bạc ngày 26/10: Bạc thế giới chịu sức ép lãi suất, bạc trong nước đi ngang

Bạc thế giới chịu sức ép giảm

Giá bạc hôm nay chịu sức ép giảm khi các dữ liệu kinh tế mới của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Giá bạc giao ngay ổn định ở mức 53,91 - 54,11 USD/ounce

Theo số liệu công bố ngày 23/10, chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ đạt 57,6 điểm trong tháng 10, giảm từ mức 58,4 điểm của tháng trước nhưng vẫn cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, PMI sản xuất tăng lên 56 điểm, trong khi PMI dịch vụ giảm còn 57,9 điểm.

Đáng chú ý, giá bán tại cả hai khu vực sản xuất và dịch vụ tiếp tục tăng. Diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, qua đó làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Khi lợi suất của các tài sản sinh lãi duy trì ở mức cao, bạc trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed vì vậy tạo thêm áp lực bán lên kim loại quý này.

Triển vọng lãi suất cũng tác động trực tiếp đến chi phí cơ hội nắm giữ bạc. Trong môi trường lãi suất cao, dòng tiền có xu hướng ưu tiên các tài sản mang lại lợi suất, trong khi nhu cầu đối với những tài sản không sinh lãi như bạc có thể suy yếu.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, giá dầu tăng cũng khiến triển vọng của thị trường bạc trở nên phức tạp hơn. Chi phí năng lượng cao có thể kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất tăng, khiến lạm phát khó hạ nhiệt nhanh và thu hẹp dư địa để Fed giảm lãi suất.

Ở chiều ngược lại, chi phí đầu vào tăng có thể gây sức ép lên hoạt động sản xuất công nghiệp. Đây là yếu tố đáng chú ý đối với bạc bởi kim loại này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Sự kết hợp giữa kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao và triển vọng nhu cầu công nghiệp kém thuận lợi đang tạo áp lực lên giá bạc từ cả hai phía: nhu cầu đầu tư suy yếu khi chi phí cơ hội tăng, trong khi nhu cầu sử dụng trong sản xuất có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ chi phí đầu vào cao.

Bạc trong nước đi ngang

Giá bạc trong nước hôm nay đi ngang tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,79 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,84 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 47,8 - 49,3 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,8 - 1,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 48 - 49,4 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,8 - 1,86 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 48 - 49,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank