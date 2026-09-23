Giá bạc ngày 23/9: Bạc thế giới tăng nhẹ, bạc trong nước biến động trái chiều

Bạc thế giới tăng nhẹ

Giá bạc thế giới tăng trong phiên sáng trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước loạt tín hiệu mới từ kinh tế Mỹ và tình hình địa chính trị. Hiện, giá bạc giao ngay tiếp đà tăng, lên mức 67,27 - 67,47 USD/ounce, tăng 0,94 USD/ounce so với vùng 66,33 - 66,53 USD/ounce của phiên trước.

Là một kim loại vừa có đặc tính tiền tệ vừa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, bạc thường nhạy cảm với những thay đổi về điều kiện tài chính. Khi đồng USD biến động hoặc kỳ vọng về lãi suất Mỹ thay đổi, giá bạc có thể nhanh chóng phản ánh những điều chỉnh trong tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường vẫn đang tìm kiếm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed. Những dữ liệu kinh tế mới hoặc phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ có thể làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất, từ đó tác động đến nhu cầu đối với các tài sản không sinh lãi như bạc.

Một yếu tố khác đang được thị trường quan tâm là diễn biến giá dầu. Giá dầu hạ nhiệt khi xuất hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đối thoại. Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục dịu xuống, áp lực từ giá năng lượng đối với lạm phát có thể giảm.

Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến cách thị trường đánh giá triển vọng lãi suất của Mỹ. Nếu áp lực lạm phát từ năng lượng giảm, kỳ vọng về chính sách tiền tệ có thể thay đổi, qua đó tác động gián tiếp đến giá bạc. Ngược lại, bất kỳ diễn biến mới nào làm gia tăng căng thẳng địa chính trị hoặc khiến giá năng lượng tăng trở lại cũng có thể khiến kỳ vọng lạm phát và lãi suất thay đổi. Bên cạnh các số liệu kinh tế, phát biểu của các quan chức Fed cũng sẽ được theo dõi để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

Khi các tín hiệu về tăng trưởng, lạm phát và chính sách lãi suất chưa hoàn toàn đồng nhất, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh. Trong ngắn hạn, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất và tình hình địa chính trị sẽ là những yếu tố cần được theo dõi sát.

Giá bạc trong nước biến động trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay tiếp tục biến động trái chiều tại các thương hiệu và khu vực.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh tăng nhẹ, được niêm yết ở mức 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,32 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 59,9 - 61,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp này đi ngang, niêm yết ở mức 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 59,3 - 61,2 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận tại mức 59,8 - 61,7 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank