Giá bạc tiếp tục chịu sức ép khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá bạc thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ chuyển theo hướng thắt chặt hơn. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu đi lên làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, trong bối cảnh dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản mang lại lợi suất ổn định.

Hiện giá bạc giao ngay duy trì ổn định ở mức 41,25 - 41,45 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường là biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được công bố ngày 18/11. Theo biên bản, gần như tất cả thành viên Fed cho rằng lãi suất có thể cần tăng thêm trong các kịch bản kinh tế cơ bản. Triển vọng này củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh và làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc - tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi tức định kỳ.

Đà giảm của bạc còn chịu tác động từ hoạt động cơ cấu danh mục của giới đầu tư. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy vị thế mua bạc đã được thu hẹp đáng kể trước khi hoạt động bán tháo gia tăng.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn có một yếu tố hỗ trợ từ nguy cơ thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce bạc. Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung chưa đủ mạnh để bù đắp tác động bất lợi từ chính sách tiền tệ Mỹ. Đáng chú ý, xu hướng giảm lượng bạc sử dụng trên mỗi sản phẩm pin mặt trời và thiết bị điện cũng đặt ra thách thức đối với nhu cầu công nghiệp trong dài hạn.

Trong thời gian tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed được dự báo tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá bạc.

Bạc trong nước đi ngang

Giá bạc hôm nay niêm yết giá đi ngang tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang, hiện niêm yết ở mức 1,27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,31 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 34 - 35,1 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 1,45 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 38,8 - 40,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) điều chỉnh đi ngang. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,51 - 1,56 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 40,4 - 41,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank