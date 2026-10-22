Giá bạc ngày 22/10: Bạc thế giới giảm nhẹ, bạc trong nước diễn biến trái chiều

Bạc thế giới giảm nhẹ

Giá bạc giao ngay quay đầu giảm nhẹ, lùi về vùng 57,73 - 57,97 USD/ounce so với vùng 57,99 - 58,19 USD/ounce của phiên trước.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, qua đó phần nào làm giảm áp lực lên các kim loại quý. Tuy nhiên, khả năng bạc duy trì đà phục hồi vẫn phụ thuộc đáng kể vào triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, khi áp lực lạm phát tại Mỹ chưa hoàn toàn hạ nhiệt như kỳ vọng.

Theo số liệu được đề cập, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 9 đều cao hơn dự báo. Diễn biến này củng cố khả năng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, qua đó hạn chế sức hấp dẫn của bạc - một tài sản không tạo ra thu nhập từ lãi.

Trong khi đó, giá dầu giảm gần đây có thể góp phần làm dịu áp lực lạm phát, nhưng chi phí năng lượng vẫn là một biến số quan trọng đối với triển vọng giá cả tại Mỹ.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10 ở mức 17%. Trong khi đó, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 được nâng lên khoảng 92%. Khoảng cách lớn giữa hai kỳ vọng cho thấy thị trường vẫn đang điều chỉnh mạnh dự báo chính sách tiền tệ theo từng dữ liệu kinh tế mới. Đây cũng là yếu tố khiến diễn biến của USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể tới giá bạc.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung vào một loạt chỉ báo kinh tế quan trọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ công bố ngày 22/10 và chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 do S&P Global công bố ngày 23/10 được xem là những dữ liệu đáng chú ý.

Giá bạc trong nước lùi về 2 triệu đồng/lượng

Giá bạc trong nước hôm nay diễn biến trái chiều tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,94 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 51,8 - 53,4 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,94 - 2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 51,8 - 53,4 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,95 - 2,01 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 52 - 53,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank