Giá bạc ngày 21/9: Bạc thế giới đi ngang, bạc trong nước giảm nhẹ

Bạc thế giới đi ngang

Giá bạc vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ.

Giá bạc hôm nay giao ngay tiếp tục đi ngang, dao động quanh 66,27 - 66,47 USD/ounce, khi thị trường đánh giá tác động từ quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Tâm điểm là quyết định của Fed nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, lên biên độ 3,75 - 4,00%. Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, mặt bằng lãi suất mới tiếp tục tạo sức ép đối với các tài sản không sinh lãi như bạc, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao.

Sau quyết định của Fed, giá bạc chịu áp lực bán khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất và đồng USD.

Tuy nhiên, áp lực bán không duy trì xuyên suốt tuần. Về cuối tuần, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt, tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý. Diễn biến này giúp giá bạc phục hồi sau nhịp giảm trước đó và duy trì quanh vùng 66 USD/ounce trong phiên sáng 21/9.

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo tiếp tục nhạy cảm với các tín hiệu mới về lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Những thay đổi trong kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed cũng sẽ là yếu tố quan trọng đối với diễn biến của kim loại quý trong các phiên tới.

Giá bạc điều chỉnh giảm

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại hầu hết các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh tăng nhẹ, được niêm yết ở mức 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,3 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 59,6 - 61,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 59,1 - 61 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận tại mức 59,6 - 61,5 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank