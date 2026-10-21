Giá bạc ngày 21/10: Bạc thế giới tăng nhẹ, bạc trong nước diễn biến trái chiều

Bạc thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc thế giới đảo chiều tăng mạnh khi đồng USD suy yếu, trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên khó đoán định hơn. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang điều chỉnh kỳ vọng trước nguy cơ lạm phát dai dẳng, qua đó làm gia tăng khả năng chính sách tiền tệ Mỹ duy trì trạng thái thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy CPI và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 đều cao hơn dự báo của thị trường. Đáng chú ý, giá năng lượng tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài có thể tiếp tục đẩy chi phí vận tải và sản xuất lên cao. Diễn biến này tạo thêm thách thức đối với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% của Fed. Nếu áp lực giá tiếp tục dai dẳng, dư địa để cơ quan này nới lỏng chính sách tiền tệ có thể bị thu hẹp, qua đó gây sức ép lên các kim loại quý như bạc.

Bạc là tài sản không tạo ra dòng thu nhập định kỳ, do đó diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ có ảnh hưởng đáng kể đến sức hấp dẫn của kim loại này. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng theo. Nhà đầu tư khi đó có thêm động lực chuyển sang các tài sản sinh lãi, thay vì nắm giữ kim loại quý không trả lãi.

Ngược lại, lợi suất hạ nhiệt thường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bạc. Cùng với đó, diễn biến của đồng USD cũng là yếu tố quan trọng đối với giá kim loại này. Đồng USD mạnh khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể làm giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế. Việc USD suy yếu trong phiên gần đây vì thế đã tạo lực hỗ trợ cho giá bạc.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ vẫn là biến số lớn. Nếu các dữ liệu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, áp lực đối với bạc có thể quay trở lại. Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, căng thẳng địa chính trị vẫn có thể tạo lực đỡ cho nhóm kim loại quý khi nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản phòng vệ trước rủi ro.

Bạc trong nước diễn biến trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay diễn biến trái chiều tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,03 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 52,6 - 54,2 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,96 - 2,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 52,4 - 54,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 52,8 - 54,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank