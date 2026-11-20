Đồng USD và lợi suất trái phiếu gây bất lợi cho bạc

Thị trường bạc thế giới tiếp tục đi xuống khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ trở nên khó đoán hơn. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), công bố rạng sáng 19/11, cho thấy nhiều quan chức vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát chưa được kiểm soát.

Giá bạc hiện đã lùi xuống mức 42,9 - 43,1 USD/ounce, giảm 2,18 USD/ounce so với vùng 45,08 - 45,28 USD/ounce của phiên trước.

Dù Fed quyết định giữ nguyên chính sách tại cuộc họp này để chờ thêm dữ liệu, quan điểm trên cho thấy cơ quan này chưa sẵn sàng chuyển sang nới lỏng tiền tệ.

Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì gần đỉnh 19 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Đồng USD mạnh lên khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Các số liệu kinh tế mới cũng đưa ra những tín hiệu trái chiều đối với triển vọng lãi suất. Doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,2%, thấp hơn mức tăng 0,8% trong tháng trước, điều này cho thấy sức mua có dấu hiệu chậm lại.

Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát kéo dài vẫn là yếu tố khiến Fed phải thận trọng trước khi điều chỉnh chính sách tiền tệ. Vì vậy, thị trường tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế và phát biểu từ các quan chức Fed để đánh giá khả năng thay đổi lãi suất trong năm 2027. Trong những phiên tới, số liệu về khởi công nhà ở cùng các phát biểu của quan chức Fed sẽ là những căn cứ quan trọng đối với kỳ vọng lãi suất.

Với bạc, khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và mức độ cứng rắn trong thông điệp chính sách của Fed.

Bạc trong nước giảm

Giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,28 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,32 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 34,2 - 35,3 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,43 - 1,48 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 38,2 - 39,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều giảm. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,51 - 1,56 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 40,4 - 41,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank