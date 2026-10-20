Giá bạc ngày 20/10: Bạc thế giới và trong nước cùng điều chỉnh nhẹ

Bạc thế giới nhích nhẹ

Giá bạc thế giới hôm nay được ghi nhận ở mức 57,58 USD/ounce, tăng 0,74 USD/ounce so với phiên trước. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh các tín hiệu từ kinh tế Mỹ tiếp tục đan xen, với áp lực lạm phát vẫn hiện hữu nhưng lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ có xu hướng giảm.

Áp lực lạm phát kéo dài có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các kim loại quý, trong đó có bạc, khi nhà đầu tư tìm kiếm công cụ phòng vệ trước nguy cơ sức mua của tiền tệ suy giảm. Bên cạnh đó, lợi suất thực của trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm có thể làm hạ chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc. Đây là yếu tố có khả năng hỗ trợ nhu cầu đầu tư vào kim loại quý trong ngắn hạn.

Bạc vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, giá bạc không chỉ chịu tác động từ lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu mà còn phụ thuộc vào triển vọng sản xuất và nhu cầu tiêu thụ thực tế.

Báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ cho thấy áp lực chi phí đầu vào vẫn đáng chú ý. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá hàng hóa tiêu dùng cuối cùng tăng 2,6% so với tháng trước sau điều chỉnh theo mùa. Trong đó, giá năng lượng tăng tới 10,8%. Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, giá hàng hóa tiêu dùng cuối cùng tăng 0,3%, trong khi giá dịch vụ tiêu dùng cuối cùng tăng 0,8%.

Đối với thị trường bạc, tác động của lạm phát không hoàn toàn theo một chiều.

Một mặt, nguy cơ tiền tệ mất giá có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý, qua đó hỗ trợ giá bạc. Mặt khác, nếu lạm phát khiến chính sách tiền tệ của Mỹ phải duy trì trạng thái thắt chặt lâu hơn dự kiến, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi. Đặc biệt, PPI phản ánh diễn biến giá cả ở khâu sản xuất, nhưng không trực tiếp đo lường sản lượng công nghiệp hay lượng bạc được tiêu thụ trong nền kinh tế.

Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay điều chỉnh nhẹ ở hầu hết các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,03 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 52,6 - 54,3 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,97 - 2,03 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 52,7 - 54,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 52,8 - 54,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank