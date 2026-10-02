Giá bạc ngày 2/10: Bạc thế giới và trong nước cùng đi lên

Giá bạc đảo chiều tăng, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đảo chiều tăng lên 60,96 - 61,16 USD/ounce, cao hơn 0,55 USD/ounce so với vùng 60,41 - 60,61 USD/ounce của phiên trước.

Diễn biến lạm phát mới nhất của Mỹ ban đầu tạo phản ứng tích cực trên thị trường kim loại quý, nhưng chưa đủ để duy trì đà tăng của giá bạc. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 8 tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 3,3% và mức 3,3% của tháng 7. Trong khi đó, PCE toàn phần tăng 3,4%, giảm từ mức 3,7% của tháng trước.

Các số liệu này cho thấy áp lực giá tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bớt thắt chặt. Tuy nhiên, giá bạc chỉ duy trì được đà tăng trong thời gian ngắn sau khi số liệu được công bố. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở vùng cao, trong khi đồng USD chỉ suy yếu hạn chế, tiếp tục tạo sức ép lên các kim loại không sinh lãi như bạc.

Đáng chú ý, diễn biến này xuất hiện sau khi bạc trải qua một nhịp giảm mạnh trong tuần trước, khiến thị trường thận trọng hơn trước các tín hiệu mới từ kinh tế Mỹ.

Sau báo cáo lạm phát, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang thị trường lao động Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố trong ngày 2/10. Số liệu về việc làm và tiền lương được kỳ vọng cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế cũng như khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Nếu thị trường lao động cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt, kỳ vọng lãi suất giảm có thể cải thiện sức hấp dẫn của bạc. Ngược lại, số liệu việc làm mạnh có thể củng cố triển vọng duy trì mặt bằng lãi suất cao và tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại này.

Trong ngắn hạn, diễn biến của bạc vì vậy vẫn phụ thuộc đáng kể vào sự vận động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ, bên cạnh các yếu tố cung - cầu riêng của thị trường kim loại.

Giá bạc trong nước đi lên

Giá bạc trong nước hôm nay đảo chiều tăng tại hầu hết các khu vực và thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh tăng nhẹ, được niêm yết ở mức 2,12 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,19 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 56,7 - 58,5 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ, niêm yết ở mức 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,4 - 58,2 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 56,4 - 58,3 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank