Giá bạc chịu sức ép khi kỳ vọng Fed đảo chiều

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu sức ép khi kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ đảo chiều theo hướng thận trọng hơn. Hiện giá bạc giao ngay giảm mạnh, xuống mức 45,08 - 45,28 USD/ounce, giảm 2,31 USD/ounce so với vùng 47,39 - 47,59 USD/ounce của phiên trước.

Nếu trước đây thị trường đặt cược vào ba lần giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026, nhà đầu tư hiện bắt đầu tính đến khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao, thậm chí tăng lãi suất trong tháng 12.

Sự thay đổi trong kỳ vọng phản ánh mối lo ngại lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, đồng thời làm suy yếu triển vọng phục hồi của nhóm kim loại quý.

Áp lực lên bạc đến từ sự kết hợp giữa USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lãi, trong khi bạc không tạo ra thu nhập định kỳ. Đồng USD tăng giá cũng tạo thêm bất lợi cho bạc. Khi bạc được định giá bằng USD, đồng bạc xanh mạnh lên khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể hạn chế sức mua trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh hiện tại, diễn biến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm sẽ là những chỉ báo quan trọng đối với xu hướng giá bạc. Lợi suất 2 năm thường phản ánh khá sát kỳ vọng của thị trường về đường đi lãi suất Fed trong ngắn hạn. Trong khi đó, lợi suất 10 năm phản ánh rộng hơn kỳ vọng về lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ trong trung và dài hạn.

Nếu cả hai loại lợi suất tiếp tục đi lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc sẽ tăng, đồng thời gây thêm sức ép lên nhóm kim loại quý. Vì vậy, trong ngắn hạn, khả năng phục hồi của bạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc kỳ vọng lãi suất Mỹ có đảo chiều trở lại hay không. Chừng nào lợi suất và USD còn duy trì xu hướng tăng, bạc có thể chưa sớm thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Bạc trong nước điều chỉnh giảm

Giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,39 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,43 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 37,1 - 38,2 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,54 - 1,59 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 41,2 - 42,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều giảm. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 41,9 - 43,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank