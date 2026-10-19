Giá bạc ngày 19/10: Bạc thế giới tăng nhẹ, bạc trong nước tăng giảm trái chiều

Giá bạc thế giới tăng nhẹ

Giá bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên, lên 57,36 - 57,56 USD/ounce, cao hơn 0,36 USD/ounce so với vùng 57 - 57,2 USD/ounce của phiên trước. Đà phục hồi vẫn gặp trở ngại khi chi phí năng lượng tăng kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi.

Đáng chú ý, dù đồng USD suy yếu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng, giá bạc vẫn chưa thể bứt phá khi thị trường đối mặt với nguy cơ lạm phát kéo dài. Lợi suất trái phiếu tăng đang tạo thêm áp lực lên kim loại quý, trong khi triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn chưa thực sự thuận lợi.

Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây tiếp tục cho thấy áp lực giá chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Trong tháng 9, giá nhập khẩu tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá xuất khẩu tăng 2,2%. Cùng thời điểm, sản lượng công nghiệp tăng 0,7%, riêng sản lượng chế tạo tăng 0,3%. Diễn biến này cho thấy hoạt động sản xuất vẫn duy trì đà tăng, nhưng áp lực chi phí đầu vào có thể tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát.

Nếu áp lực giá kéo dài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Dù vậy, thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10.

Một yếu tố đáng chú ý khác là lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi lên khoảng 5,12%. Mức sinh lời cao hơn từ trái phiếu làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không tạo dòng tiền như vàng và bạc. Diễn biến này diễn ra ngay cả khi đồng USD suy yếu, khiến lực hỗ trợ đối với kim loại quý phần nào bị triệt tiêu bởi áp lực từ thị trường trái phiếu.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ giảm điểm, đặc biệt là nhóm công nghệ, khi nhà đầu tư gia tăng lo ngại về quy mô đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), mức độ sử dụng vốn vay và chi phí huy động vốn. Những yếu tố này cũng góp phần làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính.

Khác với vàng, triển vọng giá bạc còn gắn chặt với nhu cầu công nghiệp. Nếu chi phí năng lượng tiếp tục tăng và hoạt động sản xuất chịu sức ép, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp có thể bị ảnh hưởng, qua đó hạn chế dư địa tăng giá.

Trong ngắn hạn, diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và tín hiệu chính sách từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của kim loại quý. Với bạc, bên cạnh yếu tố tiền tệ, sức khỏe của hoạt động sản xuất và nhu cầu công nghiệp sẽ là biến số cần theo dõi.

Giá bạc trong nước tăng giảm trái chiều ở các thương hiệu

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm, hiện niêm yết ở mức 1,99 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,06 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 53,3 - 54,9 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,99 - 2,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 53,1 - 54,7 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,99 - 2,06 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 53,2 - 55 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank