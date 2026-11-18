Giá bạc dưới 50 USD/ounce, thị trường chờ tín hiệu từ sản xuất công nghiệp Mỹ

Triển vọng tiêu thụ công nghiệp đang trở thành phép thử quan trọng đối với giá bạc, trong bối cảnh kim loại quý này vẫn chịu áp lực bán và giao dịch dưới mốc 50 USD/ounce. Vùng 45 USD/ounce hiện được giới đầu tư theo dõi như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, có thể quyết định khả năng ổn định của thị trường trong những phiên tới.

Hiện giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên mức 47,39 - 47,59 USD/ounce, tăng 0,20 USD/ounce so với vùng 46,99 - 47,19 USD/ounce của phiên trước

Tâm điểm chú ý của thị trường là báo cáo sản xuất công nghiệp Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 17/11.

Giới phân tích cho rằng thị trường sẽ không chỉ tập trung vào số liệu sản xuất công nghiệp tháng mới nhất, mà còn chú ý đến những điều chỉnh đối với các dữ liệu đã công bố trước đó. Nếu hoạt động sản xuất tiếp tục suy yếu, triển vọng tiêu thụ công nghiệp kém tích cực có thể gia tăng sức ép lên giá bạc, trong bối cảnh kim loại này vẫn chưa thể vượt trở lại mốc 50 USD/ounce.

Ngược lại, một tín hiệu phục hồi rõ nét từ khu vực sản xuất chế tạo có thể cải thiện tâm lý thị trường, củng cố kỳ vọng nhu cầu công nghiệp và giúp giá bạc duy trì vùng hỗ trợ 45 USD/ounce.

Vì vậy, trong ngắn hạn, diễn biến của sản xuất công nghiệp Mỹ đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng để xác định liệu giá bạc có thể ổn định sau nhịp giảm hay tiếp tục chịu áp lực bán.

Vàng trong nước tăng nhẹ

Giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,44 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 37,4 - 38,6 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,53 - 1,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 40,9 - 42,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều giảm. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,55 - 1,6 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 41,3 - 42,7 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank