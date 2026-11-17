Bạc thế giới giảm nhẹ

Triển vọng giá bạc tiếp tục chịu sức ép khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ thay đổi theo hướng bất lợi, trong khi nhu cầu công nghiệp chưa tạo được lực đỡ đủ mạnh. Đồng USD duy trì sức mạnh cùng lợi suất trái phiếu ở mức cao khiến dòng vốn đầu tư vào kim loại quý trở nên thận trọng hơn, trong bối cảnh bạc không mang lại lợi tức cố định.

Giá bạc giao ngay giảm xuống mức 46,99 - 47,19 USD/ounce, giảm 1,78 USD/ounce so với vùng 48,76 - 48,96 USD/ounce của phiên trước.

Nếu lạm phát Mỹ tiếp tục dai dẳng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá bạc. Mặt bằng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lợi suất như bạc, đồng thời USD mạnh khiến kim loại này trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ở phía cung cầu, thị trường bạc vẫn được dự báo thiếu hụt trong năm thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô thiếu hụt đang thu hẹp đáng kể. Dự báo cho thấy mức thiếu hụt bạc trong năm 2026 vào khoảng 35 triệu ounce, thấp hơn đáng kể so với mức 54 triệu ounce của năm 2025.

Đáng chú ý, nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu được dự báo giảm 3%, xuống còn 640 triệu ounce. Nguyên nhân chủ yếu đến từ ngành điện mặt trời khi các nhà sản xuất tiếp tục tìm cách tiết giảm lượng bạc sử dụng và chuyển sang các vật liệu thay thế. Ở chiều ngược lại, nhu cầu bạc từ các ngành công nghiệp khác được dự báo tăng 4,5%, lên 492 triệu ounce, nhờ sự mở rộng của lĩnh vực xe điện và hạ tầng sạc.

Như vậy, dù cán cân cung cầu vẫn ở trạng thái thiếu hụt, mức thiếu hụt thu hẹp cùng xu hướng tiết giảm bạc trong ngành điện mặt trời đang khiến lực đỡ từ yếu tố cơ bản suy yếu so với năm trước.

Trong tuần tới, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm doanh số bán lẻ, biên bản cuộc họp Fed tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Những thông tin này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư đối với bạc. Mốc 50 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng quan trọng cần theo dõi. Trong trường hợp USD và lợi suất trái phiếu Mỹ chưa hạ nhiệt, khả năng giá bạc phục hồi bền vững vẫn gặp trở ngại.

Điều này cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung dù tiếp tục kéo dài chưa chắc đủ sức tạo động lực tăng giá trong ngắn hạn, nếu các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ, USD và lợi suất vẫn duy trì theo hướng bất lợi.

Bạc tiếp đà đi xuống

Giá bạc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,49 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 38,6 - 39,8 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,53 - 1,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 40,9 - 42,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều giảm. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,54 - 1,59 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 41,2 - 42,5 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank