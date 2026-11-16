Giá bạc ngày 16/11: Bạc thế giới mất lực đỡ khi lợi suất thực Mỹ tăng mạnh, bạc trong nước ổn định

Bạc thế giới mất lực đỡ khi lợi suất thực Mỹ tăng mạnh

Thị trường bạc thế giới trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ ngày càng rõ nét. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao khiến dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn với kim loại quý.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI lõi cũng tăng 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt và làm gia tăng sức ép lên triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Sức ép đáng kể đối với giá bạc đến từ thị trường trái phiếu Mỹ. Đến ngày 12/11, lợi suất thực kỳ hạn 5 năm tăng lên 2,64%, từ mức 2,35% ngày 6/11. Cùng thời điểm, lợi suất thực kỳ hạn 10 năm đạt 2,86%, cao hơn mức 2,63% ghi nhận ngày 6/11. Mặt bằng lợi suất thực tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc. Khi trái phiếu mang lại mức lợi suất thực cao hơn, sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý đối với dòng tiền đầu tư có xu hướng suy giảm.

Trong khi đó, đồng USD mạnh lên tiếp tục tạo thêm áp lực. Giá bạc được định giá bằng USD, do đó đồng bạc xanh tăng giá khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể làm suy yếu nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Ở chiều cầu, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF bạc đang làm suy yếu lực mua mang tính tài chính. Diễn biến này khiến thị trường khó tìm được động lực đủ mạnh để bù đắp áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu. Không chỉ dòng tiền đầu tư, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất cũng đứng trước những thách thức nhất định. Giá kim loại duy trì ở mức cao đang thúc đẩy một số nhà sản xuất tiết giảm lượng nguyên liệu sử dụng hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế nhằm kiểm soát chi phí.

Điều này tạo ra nghịch lý đối với thị trường bạc: nguồn cung vẫn được dự báo thiếu hụt năm thứ sáu liên tiếp, nhưng mức thâm hụt đang thu hẹp. Khi khoảng cách cung - cầu không còn lớn như trước, yếu tố này khó tạo ra lực đỡ đủ mạnh cho giá trong ngắn hạn.

Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy thị trường bạc đang chịu sức ép đồng thời từ cả phía tài chính và nhu cầu thực. Lợi suất thực Mỹ tăng và USD mạnh lên làm giảm sức hấp dẫn của bạc đối với dòng vốn đầu tư, trong khi dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF và xu hướng tiết giảm nguyên liệu của một số nhà sản xuất tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu.

Trong bối cảnh nguồn cung vẫn thiếu hụt nhưng mức thâm hụt thu hẹp, thị trường chưa có yếu tố đủ mạnh để tạo cú hích cho giá bạc trong ngắn hạn. Triển vọng phục hồi vì vậy vẫn đối mặt nhiều trở ngại, đặc biệt khi kỳ vọng về mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ chưa được đảo chiều rõ rệt.

Bạc trong nước ổn định

Giá bạc hôm nay ổn định tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 38,8 - 40 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,49 - 1,54 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 39,9 - 41,2 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều giảm. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,49 - 1,54 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 39,9 - 41,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank