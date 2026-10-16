Giá bạc ngày 16/10: Bạc thế giới tăng cao, bạc trong nước tăng giảm trái chiều

Bạc thế giới tăng mạnh

Giá bạc giao ngay đảo chiều tăng mạnh trong phiên hôm nay, lên mức 57,38 - 57,58 USD/ounce, tăng 1,65 USD/ounce so với vùng giá phiên trước khi thị trường tiếp tục đánh giá tác động của lạm phát Mỹ đối với triển vọng lãi suất.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,4% của tháng 8. Tính theo tháng, CPI tăng 0,6%, trong khi tháng trước tăng 0,4%.

Diễn biến lạm phát cao hơn có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn với lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong trường hợp lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tiếp tục đi lên, bạc có thể chịu áp lực do đây là tài sản không sinh lãi, đồng thời trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Diễn biến tiếp theo của giá bạc nhiều khả năng phụ thuộc vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố. Thị trường sẽ theo dõi các số liệu về giá sản xuất, doanh số bán lẻ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào thứ Năm. Sang thứ Sáu, các dữ liệu về giá xuất nhập khẩu và sản lượng công nghiệp sẽ được công bố.

Nếu các chỉ số tiếp tục cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất có thể suy yếu, qua đó hạn chế dư địa tăng của các kim loại quý. Ngược lại, nếu áp lực lạm phát hạ nhiệt hoặc sức mua tiêu dùng suy yếu, lợi suất trái phiếu có thể giảm, tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi.

Giá bạc trong nước tăng giảm trái chiều ở các thương hiệu

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh đi lên, hiện niêm yết ở mức 2,02 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,08 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 53,9 - 55,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2 - 2,06 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 53,3 - 54,9 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2 - 2,07 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 53,4 - 55,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank