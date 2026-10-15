Giá bạc ngày 15/10: Bạc thế giới và trong nước đều đi xuống

Bạc thế giới giảm mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu sức ép khi giới đầu tư chờ số liệu lạm phát Mỹ tháng 9, qua đó đánh giá khả năng điều chỉnh chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bạc giao ngay tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, lùi về 55,73 - 55,93 USD/ounce, thấp hơn 3,62 USD/ounce so với vùng 59,11 - 59,31 USD/ounce của phiên trước.

Theo dự báo thị trường, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng 9 có thể tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,4% của tháng 8. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 2,5%, so với mức 2,4% của tháng trước.

Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn có thể gia tăng. Đây là yếu tố gây bất lợi cho giá bạc, khi kim loại này vừa được xem là tài sản đầu tư, vừa có vai trò quan trọng trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp.

Ngược lại, nếu CPI thấp hơn dự báo, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Kịch bản này sẽ tạo thêm dư địa hỗ trợ giá bạc phục hồi.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 1%, xuống khoảng 5,19% trong phiên giao dịch tại châu Âu. Lợi suất giảm thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các kim loại quý như bạc.

Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để tạo lực đỡ rõ rệt cho giá bạc nếu triển vọng lãi suất của Mỹ vẫn duy trì theo hướng bất lợi. Vì vậy, số liệu CPI tháng 9 được xem là một trong những yếu tố quan trọng có thể định hình diễn biến tiếp theo của thị trường kim loại quý.

Trong ngắn hạn, CPI Mỹ sẽ là yếu tố định hướng tâm lý thị trường. Bên cạnh lạm phát, diễn biến đồng USD và nhu cầu công nghiệp cũng có thể quyết định liệu bạc tiếp tục giảm hay tìm được lực hỗ trợ.

Vàng trong nước tiếp đà giảm

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay giảm ở các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,04 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 52,9 - 54,5 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,96 - 2,03 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 52,5 - 54,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi xuống. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,98 - 2,05 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 52,9 - 54,7 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank