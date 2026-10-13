Giá bạc ngày 13/10: Bạc thế giới trụ quanh mốc 60 USD/ounce giữa áp lực từ đồng USD mạnh, bạc trong nước đi ngang

Bạc thế giới trụ quanh mốc 60 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục dao động quanh ngưỡng 60 USD/ounce khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến đồng USD, triển vọng lãi suất Mỹ và những rủi ro địa chính trị.

Giá bạc giao ngay đang giao dịch ở mức 60,95 USD/ounce, tăng 0,2%. Một trong những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường kim loại quý là diễn biến của đồng USD.

Theo Reuters, chỉ số USD Index tăng 0,37%, lên 102,58 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng USD được hỗ trợ trong bối cảnh nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn gia tăng khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang chờ các số liệu lạm phát của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thông thường, đồng USD mạnh có thể tạo sức ép lên giá bạc do kim loại này chủ yếu được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể làm giảm nhu cầu đầu tư.

Tuy nhiên, diễn biến của bạc không chỉ phụ thuộc vào đồng USD. Kim loại này còn chịu tác động từ nhu cầu công nghiệp, hoạt động mua bán của các quỹ đầu tư, triển vọng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng vệ trước các rủi ro địa chính trị.

Vì vậy, trong bối cảnh đồng USD đang ở vùng cao nhưng các yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vẫn hiện hữu, giá bạc tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 60 USD/ounce.

Bạc trong nước đi ngang

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay đi ngang ở các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh nhẹ, hiện niêm yết ở mức 2,09 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,16 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 55,8 - 57,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2,09 - 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 55,8 - 57,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi xuống. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,09 - 2,16 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 55,9 - 57,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank