Giá bạc ngày 12/11: Bạc thế giới đi lên, bạc trong nước điều chỉnh giảm

Giá bạc thế giới tăng nhẹ

Đà tăng của giá bạc đang chịu sức ép từ chính sách tiền tệ và mặt bằng lợi suất tại Mỹ, trong khi nhu cầu công nghiệp chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ. Diễn biến này khiến triển vọng kim loại quý trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn nhạy cảm với các dữ liệu lạm phát.

Hiện giá bạc giao ngay tăng nhẹ trở lại, lên mức 51,68 - 51,88 USD/ounce.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, lợi suất thực của trái phiếu kỳ hạn 5 năm ở mức 2,35%, trong khi kỳ hạn 10 năm đạt 2,63%. Trong tuần trước, hai mức lợi suất này lần lượt dao động trong khoảng 2,31 - 2,39% và 2,6 - 2,65%.

Mặt bằng lợi suất thực duy trì ở mức cao, trong bối cảnh lạm phát cao hơn dự báo, tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của bạc. Khác với trái phiếu, bạc không tạo ra khoản thu nhập định kỳ, do đó chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại này tăng lên khi lợi suất thực đi lên.

Ở chiều ngược lại, triển vọng phục hồi sản xuất công nghiệp có thể hỗ trợ nhu cầu bạc, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và công nghệ.

Tuy nhiên, những tín hiệu cải thiện hiện chưa đủ rõ nét để hình thành lực mua bền vững. Khi cả yếu tố tiền tệ và nhu cầu công nghiệp đều chưa tạo được động lực đủ mạnh, giá bạc nhiều khả năng vẫn gặp khó trong việc bứt phá.

Trong ngắn hạn, các nhịp hồi phục của giá bạc vẫn có nguy cơ chịu áp lực chốt lời, nhất là khi lợi suất thực tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,57 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,62 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 42,1 - 43,4 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 42 - 43,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều giảm. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,6 - 1,65 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 42,7 - 44 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank