Giá bạc ngày 12/10: Bạc thế giới tăng gần 1%, bạc trong nước đi lên

Giá bạc tăng gần 1%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức 61,349 USD/ounce, tăng 0,87% so với giá đóng cửa phiên trước.

Diễn biến giá bạc đang chịu tác động đan xen từ chính sách tiền tệ của Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ và tình hình địa chính trị. Trong đó, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là một trong những biến số quan trọng đối với dòng tiền đầu tư vào kim loại quý.

Khác với trái phiếu, bạc không tạo ra nguồn thu nhập định kỳ cho nhà đầu tư. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng có thể cao hơn. Trong bối cảnh đó, một bộ phận nhà đầu tư có thể dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản sinh lời, qua đó tạo sức ép lên giá bạc. Tác động này có thể rõ hơn khi lợi suất trái phiếu tăng cùng với đà mạnh lên của đồng USD.

Ngược lại, khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, giá bạc có thể nhận được lực hỗ trợ. Khi đồng USD giảm giá, các kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư cũng như diễn biến của kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh các yếu tố tiền tệ, triển vọng của bạc còn gắn chặt với nhu cầu sử dụng trong công nghiệp. Kim loại này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, thiết bị điện, năng lượng mặt trời và các ngành công nghệ. Do đó, diễn biến hoạt động sản xuất và nhu cầu công nghiệp có thể tác động đến kỳ vọng của thị trường bạc, bên cạnh dòng tiền đầu tư tài chính.

Đây cũng là yếu tố khiến triển vọng giá bạc trở nên phức tạp khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ nhiều chiều. Bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản được xem là kênh trú ẩn. Tuy nhiên, nếu những bất ổn này đi kèm nguy cơ lạm phát kéo dài, lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn, qua đó tạo sức ép lên giá các kim loại quý.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là những yếu tố cần được theo dõi đồng thời khi đánh giá thị trường bạc. Việc chỉ dựa trên diễn biến tăng hoặc giảm của một phiên để đưa ra quyết định có thể làm gia tăng rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc đang chịu tác động đồng thời từ các yếu tố tiền tệ, nhu cầu công nghiệp và địa chính trị.

Bạc trong nước đồng loạt tăng

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay đồng loạt tăng ở các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm, được niêm yết ở mức 2,12 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,18 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 56,5 - 58,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2,11 - 2,17 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,2 - 58 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi xuống. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,12 - 2,18 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 56,5 - 58,3 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank