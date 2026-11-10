Giá bạc ngày 10/11: Bạc thế giới phục hồi vượt 53 USD/ounce, bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Bạc thế giới phục hồi

Giá bạc phục hồi trong phiên đầu tuần, bất chấp đồng USD được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ. Diễn biến này cho thấy lực cầu trên thị trường kim loại quý vẫn hiện hữu, song triển vọng giá bạc đang ngày càng phụ thuộc vào kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bạc tăng lên mức 53,31 - 53,51 USD/ounce, tăng 1,26 USD/ounce so với vùng 51,95 – 52,15 USD/ounce của phiên trước.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, tăng mạnh so với mức 60.000 việc làm của tháng trước. Số liệu cho thấy sức chống chịu của kinh tế Mỹ vẫn tương đối tốt, đồng thời thu hẹp dư địa để Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Sau báo cáo việc làm, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã lên khoảng 80%.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo lợi thế cho đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc, một tài sản không sinh lãi, khi làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã giúp giá bạc phục hồi, cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng quay trở lại thị trường khi giá điều chỉnh, bất chấp môi trường vĩ mô chưa thực sự thuận lợi.

Diễn biến này khiến thị trường bạc tiếp tục đứng trước sự giằng co giữa một bên là áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu, bên còn lại là nhu cầu mua vào ở vùng giá thấp.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Ba. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất sẽ được củng cố. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục gây sức ép lên giá bạc.

Ngược lại, nếu CPI cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được củng cố, tạo thêm dư địa để giá bạc duy trì đà phục hồi.

Bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,64 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 42,6 - 43,9 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 1,59 - 1,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 42,5 - 43,9 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,6 2 - 1,67 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 43,2 - 44,6 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank