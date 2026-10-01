Giá bạc ngày 1/10: Bạc thế giới giảm về vùng thấp nhất gần 2 tháng, bạc trong nước 'đi xuống'

Giá bạc giảm về vùng thấp nhất gần 2 tháng

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực bán khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao. Bạc giao ngay sáng 1/10 lùi về vùng 60,41 - 60,61 USD/ounce, trong khi mốc 61 USD trở thành ngưỡng kỹ thuật quan trọng trong những phiên đầu tháng.

Đà giảm kéo giá bạc về vùng thấp nhất trong gần hai tháng. Nếu duy trì mức hiện tại, kim loại quý này dự kiến khép lại tháng 9 với mức giảm khoảng 8,5%. Trong ngắn hạn, áp lực đối với bạc vẫn hiện hữu khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

Diễn biến giá bạc chịu tác động đáng kể từ việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khả năng lãi suất Mỹ được duy trì ở mức cao, thậm chí tăng thêm trong quý IV để kiểm soát lạm phát, đang khiến dòng tiền ưu tiên các tài sản sinh lợi. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài lên vùng cao nhất nhiều năm làm gia tăng chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc.

Bạc vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp, song yếu tố này chưa đủ để đảo chiều xu hướng giá trong bối cảnh các yếu tố tài chính đang chi phối thị trường. Nếu USD tiếp tục duy trì sức mạnh và lợi suất thực ở mức cao, những nhịp phục hồi của bạc có thể tiếp tục gặp áp lực bán.

Về kỹ thuật, vùng 61 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với giá bạc. Nếu giữ được vùng giá này, bạc có thể tìm được điểm tựa để hồi phục. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 61 USD/ounce, áp lực giảm có thể tiếp tục mở rộng trong những phiên đầu tháng 10.

Diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed vì vậy sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá bạc trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước sáng 1/10, đồng loạt giảm tại các khu vực và thương hiệu

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm nhẹ, được niêm yết ở mức 2,14 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,2 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 57 - 58,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp này giảm nhẹ, niêm yết ở mức 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,7 - 58,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,13 - 2,2 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận tại mức 56,9 - 58,8 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank